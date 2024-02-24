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Kredi kartına düzenleme mi geliyor? Nasıl bir düzenleme yapılması gündemde?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 16:22
Kredi kartlarına düzenleme gelip gelmeyeceği son dönemin merak edilen konularından. Peki düzenleme gelirse kart kullanıcılarını neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan ekonomist Doç. Dr. Gökhan Işıl anlattı.
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