Kredi desteği nasıl sağlanıyor? Kira yardımı nasıl sağlanıyor?

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Kentsel dönüşüm için verilen teşvikleri, kira yardımı ve kredi desteğinin nasıl sağlandığını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

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