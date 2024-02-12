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Kredi desteği nasıl sağlanıyor? Kira yardımı nasıl sağlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 13:51
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. Kentsel dönüşüm için verilen teşvikleri, kira yardımı ve kredi desteğinin nasıl sağlandığını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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