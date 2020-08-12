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Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? Ekonomiyi nasıl etkiler? Uzman isim değerlendirdi

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Giriş: 12.08.2020 17:44
Güncelleme:12.08.2020 17:44
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para’da piyasaların gündemindeki aşı çalışmalarını değerlendirdi. Kaya, dünya çapında arama hamlesiyle koronavirüs aşısının bir yıldan önce bulunmasına doğru gidildiğini bildirdi. Uzman isim, yıl sonundan önce zaten ABD’li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesinin beklendiğini belirterek, “Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir” dedi.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"

Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.

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Kaya, ABD Başkanı Trump'ın seçimden önce (3 Kasım) aşı bulunmuş olarak ilan edebiliriz sözlerine değinerek, "Diğer ülkeler Çin olsun Rusya olsun kendine pay çıkarmak için hızlandırmış olabilirler. Putin'de kendi ülkesinin itibar gösteri olarak yapıyor söylemleri var. Ama Putin'in açıklamalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile yakın ilişkide olduklarını ve aşıyı incelemeye aldıklarını söyledi. Görünen o ki 38 kişi üzerinde test edilen bir aşı" açıklamasını yaptı.

"2-3 AY İÇERİSİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN AŞININ BULUNDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR GELECEKTİR"

Uzman isim, Moderna ve Pzifer gibi ilaç firmaları dünyada farklı ırklarda aşının nasıl tepki verdiğini test ettiğini bildirerek, "Rusya'nın aşısının şuanda o kadar geniş bir spektrumu olduğu gözükmüyor. Dolayısıyla net olarak dünyaya çare olacak değildir ama bu sürecin bir parçasıdır. Yarın öbür gün başka bir ülkeden de aşı açıklaması gelebilir. Trend o yönde gidiyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir diye düşünebiliriz" dedi.

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