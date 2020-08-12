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Altında balon fiyat uyarısı

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Giriş: 12.08.2020 16:09
Güncelleme:12.08.2020 16:10
Son dakika haberi...Uzmanlara göre gerçek fiyatlamalarla altında düşüş görülecek. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi...Uzmanlara göre gerçek fiyatlamalarla altında düşüş görülecek. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

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