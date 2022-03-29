29 Mart 2022, Salı
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Konutlarda KDV düzenlemesi
KDV sadeleştirilmesi kapsamında konut sektöründe KDV oranlarında değişikliğe gidildi. İlk 150 metrekarede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek ve konuğuna aktardı.