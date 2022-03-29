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Konutlarda KDV düzenlemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 16:44
KDV sadeleştirilmesi kapsamında konut sektöründe KDV oranlarında değişikliğe gidildi. İlk 150 metrekarede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek ve konuğuna aktardı.
Konutlarda KDV düzenlemesi
Konutlarda KDV düzenlemesi
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