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Konut fiyatlarını düşürecek yeni hamle

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Giriş: 03.12.2023 15:17
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik değişikliğine gitti. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
Konut fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Konut fiyatlarını düşürecek yeni hamle
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