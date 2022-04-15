Kirada tavan fiyat tartışması | Tavan kira uygulaması fırsatçıları durdurur mu?

Ev kiralarında büyük oranda artış yaşandı. Bazı ev sahipleri de kontratta belirlenmiş olan oranları görmezden gelerek daha fazla ücret için kiracının kapısını çalıyor. Tahliye davaları normal davaları geçti. Peki ev sahipleri ve kiracılar hangi haklara sahip? Gelişmeleri Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı avukat İbrahim Güllü değerlendirdi.

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