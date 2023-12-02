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Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Bakan Ömer Bolat duyurdu: Tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık

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Giriş: 02.12.2023 11:47
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. “Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı” diyen Bakan Bolat, “Tüm zorluklara rağmen Temmuz ayında başlayan ihracatımızın yükselişi diğer aylarda devam etti. "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık." dedi.
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