Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfedilir mi?

Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşiflerinin yapıldığı Karadeniz'de yeni sondajlar için harekete geçiliyor. Yavuz sondaj gemisi 4 Nisan'da yeni müjde için demir alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'taki çalışmaları yerinde inceledi. /

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