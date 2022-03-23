23 Mart 2022, Çarşamba
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Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfedilir mi?
Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşiflerinin yapıldığı Karadeniz'de yeni sondajlar için harekete geçiliyor. Yavuz sondaj gemisi 4 Nisan'da yeni müjde için demir alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'taki çalışmaları yerinde inceledi. /