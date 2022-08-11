Karadeniz gazı ne zaman geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız" dedi. Bakan Dönmez, Karadeniz gazı ne zaman geliyor? sorusuna da yanıt verdi. Dönmez, "Önümüzdeki yıl Mart ayında gazı karada yakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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