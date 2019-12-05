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05.12.2019
Kamu bankalarından sonra ve özel bankalar da faizi düşürdü! Konut almak için doğru zaman mı?
Kamu bankalarından sonra özel bankalar da konut faizlerinde indirime gitti. Gayrimenkul firmaları da markalı konutlarda yaptıkları kampanyalarla faizi daha düşürdü. Peki, konut almak için doğru zaman mı? Konut alırken nelere dikkat etmeli? Faiz indirimi konut sektörünü nasıl etkiledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Emirhan Ergen’in konuğu olan Gayrimenkul Uzamanı Evrim Kırımızıtaş yorumladı.
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