Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçlar arasında kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılanlar da var..

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