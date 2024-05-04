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Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! 81 ilaç daha geri ödeme listesinde

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.05.2024 10:41
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79'u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçlar arasında kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılanlar da var..
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81 ilaç daha geri ödeme listesinde.
81 ilaç daha geri ödeme listesinde.
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