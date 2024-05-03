04 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 23:42
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
S&P Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!
S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli ve memurun zam oranı ne olacak?
Emekli ve memurun zam oranı ne olacak?
Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
Sanayide çarklar dönüyor!
Sanayide çarklar dönüyor!
Çiftçiye 300 bin TL’lik faizsiz kredi!
Çiftçiye 300 bin TL'lik faizsiz kredi!
Üç aylık enflasyon oranları açıklandı!
Üç aylık enflasyon oranları açıklandı!
Emekliye temmuz maaş oranı oluştu!
Emekliye temmuz maaş oranı oluştu!
TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı!
TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı!
Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek!
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek!
Daha Fazla Video Göster