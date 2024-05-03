03 Mayıs 2024, Cuma
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Emekli ve memurun zam oranı ne olacak? Emekli maaşı artışı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 68,80 arttı. Böylece emekli ve memurun dört aylık artışı belli oldu. Temmuz ayında enflasyonun belli olmasıyla memur ve emekli maaşlarının zam oranı da netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, temmuz ayı için tahmini zam oranlarını A Haber'de değerlendirdi.