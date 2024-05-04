Türkiye’den İsrail’e ticaret ambargosu! Vatandaş ambargoya ne diyor?

Türkiye, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ambargoda ikinci aşamaya geçti. İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Peki bu duruma vatandaşın tepkisi nasıl? A Haber ekibi sokağa çıktı vatandaşlara mikrofon uzattı.

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