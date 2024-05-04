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Türkiye’den İsrail’e ticaret ambargosu! Vatandaş ambargoya ne diyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 04.05.2024 09:03
Türkiye, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ambargoda ikinci aşamaya geçti. İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu. Peki bu duruma vatandaşın tepkisi nasıl? A Haber ekibi sokağa çıktı vatandaşlara mikrofon uzattı.
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