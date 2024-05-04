Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kararla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Şimşek, "S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN