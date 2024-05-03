Fahiş fiyata cezalar 10 kat artırılıyor! Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor

Stokçuluğa ve fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezalar katlanıyor. Meclis başkanlığına sunulan yasa teklifiyle fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede uygulanan para cezaları 10 katına kadar artırılıyor. Üst üste 3 kez stokçuluk yaptığı tespit edilenlerin işyeri 6 güne kadar kapatılacak.

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