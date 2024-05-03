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Fahiş fiyata cezalar 10 kat artırılıyor! Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 19:31
Stokçuluğa ve fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezalar katlanıyor. Meclis başkanlığına sunulan yasa teklifiyle fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede uygulanan para cezaları 10 katına kadar artırılıyor. Üst üste 3 kez stokçuluk yaptığı tespit edilenlerin işyeri 6 güne kadar kapatılacak.
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Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
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