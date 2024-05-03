03 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Fahiş fiyata cezalar 10 kat artırılıyor! Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor
Stokçuluğa ve fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezalar katlanıyor. Meclis başkanlığına sunulan yasa teklifiyle fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede uygulanan para cezaları 10 katına kadar artırılıyor. Üst üste 3 kez stokçuluk yaptığı tespit edilenlerin işyeri 6 güne kadar kapatılacak.