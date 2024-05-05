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Haberler Galeri Dilan Polat'ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

Dilan Polat'ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

Kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat'ın cezaevinde kendisini kesici aletle yaraladığı iddiası sonrası avukatının tahliye talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Talep sonrası Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildiği öğrenildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda da rapor istedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:26
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Dilan Polat’ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Dilan Polat’ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

POLAT'IN AVUKATI "ALETLE YARALADI" TAHLİYESİ İSTEDİ
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulundu.

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Dilan Polat’ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

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Dilan Polat’ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

Şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

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Dilan Polat’ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

BAŞSAVCILIK SAĞLIK DURUMU RAPORU KARARI VERDİ
Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.