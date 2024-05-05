Dilan Polat'ın kendini yaralaması sonrası avukatından flaş hamle! Dilan Polat cezaevinden çıkacak mı?

Kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklanan ünlü fenomen Dilan Polat'ın cezaevinde kendisini kesici aletle yaraladığı iddiası sonrası avukatının tahliye talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Talep sonrası Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildiği öğrenildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda da rapor istedi.