03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli maaşları ne kadar olacak? Zam farkı ne kadar olacak? İşte olası zam tahminleri

Emekli maaşları ne kadar olacak? Zam farkı ne kadar olacak? İşte olası zam tahminleri

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 20:26
Memur ve emekliler için bugün önemli bir gündü. Çünkü nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla bilikte, alacakları fark ücreti de aşağı yukarı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın tahminleri gelecek ayda da tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 35-40 arasında zam alacağı tahmin ediliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekli ve memurun zam oranı ne olacak?
Emekli ve memurun zam oranı ne olacak?
Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
Stokçulara 6 gün kapatma cezası geliyor!
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
3 kez stokçuluğa kapatma cezası
Sanayide çarklar dönüyor!
Sanayide çarklar dönüyor!
Çiftçiye 300 bin TL’lik faizsiz kredi!
Çiftçiye 300 bin TL'lik faizsiz kredi!
Üç aylık enflasyon oranları açıklandı!
Üç aylık enflasyon oranları açıklandı!
Emekliye temmuz maaş oranı oluştu!
Emekliye temmuz maaş oranı oluştu!
TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı!
TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı!
Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek!
Bin yılın projesiyle dengeler değişecek!
Tavuk fiyatları düştü mü?
Tavuk fiyatları düştü mü?
Daha Fazla Video Göster