03 Mayıs 2024, Cuma
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Emekli maaşları ne kadar olacak? Zam farkı ne kadar olacak? İşte olası zam tahminleri
Memur ve emekliler için bugün önemli bir gündü. Çünkü nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla bilikte, alacakları fark ücreti de aşağı yukarı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın tahminleri gelecek ayda da tutarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 35-40 arasında zam alacağı tahmin ediliyor.