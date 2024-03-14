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İşte aşama aşama altın üretimi! Darphane'de altın vardiyası

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 11:38
Altın fiyatlarındaki yükseliş talebi artırdı. Birçok kuyumcu altın bulamama noktasına geldi. Altına olan yoğun ilgi nedeniyle Darphane'de çifte mesaiye geçildi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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