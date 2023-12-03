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İstanbul'dan uçaklar rekora havalandı! 95 milyon 565 bin 514 kişi seyahat etti

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 09:31
İstanbul'daki havalimanları ağırladığı yolcu sayısını yüzde 21 artırdı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın 10 ayında yapılan 637 bin 204 geliş-gidiş seferiyle toplam 95 milyon 565 bin 514 kişi seyahat etti.

İSTANBUL HAVALİMANI (OCAK-EKİM 2023)

TOPLAM YOLCU SAYISI: 64 MİLYON 613 BİN 433

İÇ HAT: 15 MİLYON 675 BİN 588 YOLCU

DIŞ HAT: 48 MİLYON 937 BİN 845 YOLCU

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİ:

TOPLAM YOLCU SAYISI: 53 MİLYON 605 BİN 556

İÇ HAT: 13 MİLYON 607 BİN 991 YOLCU

DIŞ HAT: 39 MİLYON 997 BİN 565 YOLCU

YILLIK ARTIŞ: 11 MİLYON 7 BİN 877 YOLCU (YÜZDE 21)

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (OCAK-EKİM 2023)

TOPLAM YOLCU SAYISI: 30 MİLYON 952 BİN 81

İÇ HAT: 14 MİLYON 792 BİN 683 YOLCU

DIŞ HAT 16 MİLYON 159 BİN 398 YOLCU

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİ:

TOPLAM YOLCU SAYISI: 25 MİLYON 412 BİN 844

İÇ HAT: 12 MİLYON 759 BİN 237 YOLCU

DIŞ HAT: 12 MİLYON 653 BİN 607 YOLCU

YILLIK ARTIŞ: 3 MİLYON 739 BİN 237 YOLCU (YÜZDE 22)

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