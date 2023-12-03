03 Aralık 2023, Pazar
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ANA SAYFA
İstanbul'dan uçaklar rekora havalandı! 95 milyon 565 bin 514 kişi seyahat etti
İstanbul'daki havalimanları ağırladığı yolcu sayısını yüzde 21 artırdı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bu yılın 10 ayında yapılan 637 bin 204 geliş-gidiş seferiyle toplam 95 milyon 565 bin 514 kişi seyahat etti.
İSTANBUL HAVALİMANI (OCAK-EKİM 2023)
TOPLAM YOLCU SAYISI: 64 MİLYON 613 BİN 433
İÇ HAT: 15 MİLYON 675 BİN 588 YOLCU
DIŞ HAT: 48 MİLYON 937 BİN 845 YOLCU
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİ:
TOPLAM YOLCU SAYISI: 53 MİLYON 605 BİN 556
İÇ HAT: 13 MİLYON 607 BİN 991 YOLCU
DIŞ HAT: 39 MİLYON 997 BİN 565 YOLCU
YILLIK ARTIŞ: 11 MİLYON 7 BİN 877 YOLCU (YÜZDE 21)
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (OCAK-EKİM 2023)
TOPLAM YOLCU SAYISI: 30 MİLYON 952 BİN 81
İÇ HAT: 14 MİLYON 792 BİN 683 YOLCU
DIŞ HAT 16 MİLYON 159 BİN 398 YOLCU
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİ:
TOPLAM YOLCU SAYISI: 25 MİLYON 412 BİN 844
İÇ HAT: 12 MİLYON 759 BİN 237 YOLCU
DIŞ HAT: 12 MİLYON 653 BİN 607 YOLCU
YILLIK ARTIŞ: 3 MİLYON 739 BİN 237 YOLCU (YÜZDE 22)