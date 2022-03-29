29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İstanbul'daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro, altın, ruble İstanbul müzakeresinden nasıl etkilendi? Dolar, Euro, altın, ruble düştü mü çıktı mı?

İstanbul'daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro, altın, ruble İstanbul müzakeresinden nasıl etkilendi? Dolar, Euro, altın, ruble düştü mü çıktı mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2022 16:51
BIST 100 endeksi de artan küresel risk iştahıyla birlikte önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazanarak 2.213 puana çıkarken, yükselişe ulaştırma hisseleri öncülük etti Altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi
İstanbul’daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi?
İstanbul'daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi?
Konutlarda KDV düzenlemesi
Konutlarda KDV düzenlemesi
TUSİAD’da Orhan Turan dönemi
TUSİAD'da Orhan Turan dönemi
TÜSİAD Başkanı değişti!
TÜSİAD Başkanı değişti!
’’Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak’’
''Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak''
Flaş Antalya Havalimanı Projesi açıklaması
Flaş Antalya Havalimanı Projesi açıklaması
31 Mart’ta sona eriyor!
31 Mart'ta sona eriyor!
Asgari ücret için rakam verdi
Asgari ücret için rakam verdi
2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İŞKUR’dan 3 bin 972 TL destek!
İŞKUR'dan 3 bin 972 TL destek!
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Asgari ücrete zam yapılacak mı?
Başkan Erdoğan: Ayçiçeği ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz
Başkan Erdoğan: Ayçiçeği ve mısırla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz
Daha Fazla Video Göster