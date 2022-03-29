İstanbul'daki müzakereler piyasaları nasıl etkiledi? Dolar, Euro, altın, ruble İstanbul müzakeresinden nasıl etkilendi? Dolar, Euro, altın, ruble düştü mü çıktı mı?

BIST 100 endeksi de artan küresel risk iştahıyla birlikte önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazanarak 2.213 puana çıkarken, yükselişe ulaştırma hisseleri öncülük etti Altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi