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İstanbul'da yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 10:44
7 bin 700 yerel zincir market, yüzlerce üründe fiyatları sabitledi. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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İstanbul’da yerel zincir marketlerde yüzde 25 indirim
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