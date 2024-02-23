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İstanbul'a özel kentsel dönüşüm! Kentsel dönüşüm desteği miktarları belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 13:43
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına destek amacıyla yeni kararlar alındı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, hak sahiplerine büyük destek sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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