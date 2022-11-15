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İşsizlik 3. çeyrekte düştü

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Giriş: 15.11.2022 12:58
Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.
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