İşsizlik 3. çeyrekte düştü

Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

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