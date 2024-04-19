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İsrail İran'a saldırdı, piyasalara yansımaları neler? Dolar ve altın bundan sonra ne olur?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 19.04.2024 15:50
Piyasalar güne İsrail’in İran’a olan saldırıları ile açılış yaptı. Dünya borsalarında kısmı satışlar yaşanırken altın rekorunu tazeledi. Bitcoin ise 30 bin doların altına düştü. Petrol fiyatları ise 90 doların üstüne ataklar yapıyor. Savaşın piyasalara etkisini A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan uzman isim anlattı.
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