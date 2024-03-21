İslam Memiş'ten A Haber'de flaş gram altın tahmini! Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirip rakam verdi

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Faiz artışında borsa, döviz ve altın nasıl tepki verdi? Gram altın ne kadar olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram için rakam verdi.

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