İŞKUR 2022 işçi alımları başladı mı? İŞKUR işçi alımı kaç TL maaş ile başlar?

İş arayışında olan vatandaşlar ilanların son dakika olarak duyurulduğu İŞKUR üzerinden takiplerini sürdürüyor. Kurum tarafından ilanlar belirli periyotlarla güncelleniyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde kadrolar yeniden güncellendi. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektörde açılan güncel ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuruları tamamlanan adaylar sonuçları yine kurum üzerinden görüntüleniyor.