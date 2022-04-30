30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İŞKUR 2022 işçi alımları başladı mı? İŞKUR işçi alımı kaç TL maaş ile başlar?

İŞKUR 2022 işçi alımları başladı mı? İŞKUR işçi alımı kaç TL maaş ile başlar?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2022 10:35
İş arayışında olan vatandaşlar ilanların son dakika olarak duyurulduğu İŞKUR üzerinden takiplerini sürdürüyor. Kurum tarafından ilanlar belirli periyotlarla güncelleniyor. Nisan ayının sonuna geldiğimiz dönemde kadrolar yeniden güncellendi. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 115.140 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektörde açılan güncel ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuruları tamamlanan adaylar sonuçları yine kurum üzerinden görüntüleniyor.
İŞKUR 2022 işçi alımları başladı mı?
İŞKUR 2022 işçi alımları başladı mı?
Yaz meyve sebzeleri tezgahta
Yaz meyve sebzeleri tezgahta
Almanya fiyat artışlarına çözüm arıyor!
Almanya fiyat artışlarına çözüm arıyor!
Altın fiyatları artar mı? Tarih verdi: Bu fiyatları...
Altın fiyatları artar mı? Tarih verdi: Bu fiyatları...
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Milyonları ilgilendiriyor! Altın alacaklar...
Turizme bayram bereketi
Turizme bayram bereketi
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
Karaca Adası’nın fiyatı güncellendi!
İşte Almanya’da enflasyon rakamları
İşte Almanya'da enflasyon rakamları
Fransa’da akaryakıt krizi!
Fransa'da akaryakıt krizi!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da!
Enflasyon raporu açıklandı
Enflasyon raporu açıklandı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı!
Daha Fazla Video Göster