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İnternetten altın alışverişine dikkat: Sahte çıkabilir

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 14:22
Siirt'te kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını belirterek uyarıda bulundu.
İnternetten altın alışverişine dikkat: Sahte çıkabilir
İnternetten altın alışverişine dikkat: Sahte çıkabilir
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