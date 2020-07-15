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İkram Göktaş: Hainleri milletimizin cansiperane mücadelesiyle bertaraf ettik
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Göktaş mesajında, "15 TEmmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin vatanına ve demokrasiye sahip çıkan cansiperane mücadelesi ve tarihte eşine az rastlanan mukavemetiyle bertaraf etmeyi başardık." dedi.