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İkinci emeklilik sistemi nedir? OVP vatandaşa nasıl yansıyacak?

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 06:48
Türkiye'yi yeni yüzyılda şaha kaldıracak reform programı ile büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı için hamleler yapılacak. Programda en dikkat çeken ise ikinci emeklilik ve afet sigorta mekanizması. Peki bu programlar nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde...
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