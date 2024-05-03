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Çiftçiye 300 bin TL'lik faizsiz kredi! Tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredisi esasları neler?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 13:01
Tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredisi ilişkin esaslar yayımlandı. Çiftçi 300 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu anlattı.
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