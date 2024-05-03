Çiftçiye 300 bin TL'lik faizsiz kredi! Tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredisi esasları neler?

Tarımsal üretime dair yatırım ve işletme kredisi ilişkin esaslar yayımlandı. Çiftçi 300 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu anlattı.

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