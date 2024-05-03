Fahiş fiyat ve stokçuluğu ağır ceza yolda! 3 kez stokçuluğa kapatma cezası

Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelede cezaların artırılması için yasal adım atıldı. Konuyla ilgili düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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