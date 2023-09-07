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Haberler Galeri OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65'lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65'lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

OVP'deki tahminlere göre memur ve memur emeklileri maaşları değişti. Peki memur ve emeklinin yeni zamlı maaşları ocak ayında nasıl değişecek? En düşük memur maaşı kaç lirayı bulacak? En düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı nasıl etkilenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 11:41
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OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65’lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

Emekliye ek zam konusunda çalışmalar hızlanırken, emekli ve memur zammı için güçlü bir ipucu geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65’lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

OVP'deki tahminlere göre memur ve memur emeklileri maaşları değişti.

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OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65’lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA YENİ TAHMİN

Yeni maaşlar ne kadar olacak? Hesaplama nasıl olacak? En düşük memur maaşı kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65’lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

OVP İLE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Biz Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini baz alarak hesaplamalar yapıyorduk ama OVP daha farklı rakamlar ortaya koydu.

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OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65’lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

Netice itibariyle bir geçiş döneminde olduğumuzu 2024'ün ikinci yarısından sonra özellikle de enflasyonda ciddi düşüşleri hissedeceğimizi anlatıyor OVP detaylarıyla birlikte.