OVP ile hesaplar sil baştan! Memur ve emekli maaşında yeni tahmin... %65'lik hesaplama | SSK ve Bağ-Kur emeklileri...

OVP'deki tahminlere göre memur ve memur emeklileri maaşları değişti. Peki memur ve emeklinin yeni zamlı maaşları ocak ayında nasıl değişecek? En düşük memur maaşı kaç lirayı bulacak? En düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı nasıl etkilenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.