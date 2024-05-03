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Sanayide çarklar dönüyor! Gaziantep ikinci büyük tekstil ihracatçısı oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 14:22
Türk tekstil sektörü yılın ilk çeyreğindeki 2 milyar 414 milyon dolar tutarındaki ihracatın yüzde 70,4 dördünü İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan gerçekleştirdi. Deprem bölgesi Gaziantep'te ise hedef 2022 rakamlarını yakalamak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Güneydoğu İhracatçılar Birliği Koordinatörü Fikret Kileci anlattı.
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