24 Nisan 2022, Pazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Enerji hariç ithalat ve ihracat dengelendi. Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.