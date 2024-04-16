16 Nisan 2024, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten o iddialara sert tepki: Bizim derdimiz memlekete hizmet, yapacak çok işimiz var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden sistematik bir şekilde yürütülen yalan haberlere sert çıktı. Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız." dedi.