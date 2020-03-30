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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.
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