Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı! 3 ay maaş desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız etiketiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, ''Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.