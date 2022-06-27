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Hazine Bakanlığı: BDDK kararları istikrarı destekler nitelikte

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 15:44
Hazine ve Maliye Bakanlığından, BDDK'nın kredi piyasasına yönelik tedbirlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tedbirler Türkiye ekonomi modeli çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımını ve finansal istikrarı destekler niteliktedir" denildi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.
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