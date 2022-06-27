27 Haziran 2022, Pazartesi
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Hazine Bakanlığı: BDDK kararları istikrarı destekler nitelikte
Hazine ve Maliye Bakanlığından, BDDK'nın kredi piyasasına yönelik tedbirlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tedbirler Türkiye ekonomi modeli çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımını ve finansal istikrarı destekler niteliktedir" denildi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.