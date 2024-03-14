14 Mart 2024, Perşembe
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Gram altın fiyatı düşecek mi? Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
ABD enflasyon verisi açıklandı, altın fiyatları yükselişe ara verdi. Altında rota aşağı yöne döndü. Borsa güne rekor açılış ile başladı. Borsa, altın, dövizde son durum ne? Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa istanbul'da yükseliş trendi ne kadar devam eder? Küçük yatırımcı parasını nasıl değerlendirmeli? Paranın rotası ne? Altında yeni beklenti ne? Merak edilen soruların cevaplarını A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal A Haber canlı yayınında verdi.