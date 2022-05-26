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Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı bugün açıklanacak

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Giriş: 26.05.2022 09:41
Gözler bugün Merkez Bankası’nda. Para Politikası Kurulu, bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bırakmıştı. MB'nin faiz kararı ne olacak? Beklentiler neler? Detayları A Para ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.
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