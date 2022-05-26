Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı bugün açıklanacak

Gözler bugün Merkez Bankası’nda. Para Politikası Kurulu, bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bırakmıştı. MB'nin faiz kararı ne olacak? Beklentiler neler? Detayları A Para ekibinden Ahmet Şimşek aktardı.

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