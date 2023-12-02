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Gıdada fahiş fiyatla mücadele

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Giriş: 02.12.2023 14:07
Son günlerde en çok konuşulan konuların başında yükselen gıda fiyatları geliyor. Peki fahiş fiyatla mücadele nasıl olacak? Hangi önlemler alınacak? Ayrıntıları Kübra Kılıç ve konuğu aktardı.
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
Gıdada fahiş fiyatla mücadele
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