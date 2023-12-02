Geri sayım başladı: Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların beklediği asgari ücret zammı için süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Bakanı Işıkhan, temel ilkelerinin çalışanları enflasyona ezdirmemek olduğunu belirterek, geçim koşullarının yanında enflasyonla mücadele ve iş barışına dikkat çekti. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...