2021'in gelmesiyle yeni asgari ücret ve emekli maaşları belli oldu. Bir yenilik de kıdem tazminatında yapıldı. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak.