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Faruk Erdem A Haber'de yeni kıdem tazminatı fiyatlarını açıkladı! Kimler tazminat alacak? İstifa eden tazminat alabilecek mi?
2021'in gelmesiyle yeni asgari ücret ve emekli maaşları belli oldu. Bir yenilik de kıdem tazminatında yapıldı. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak.