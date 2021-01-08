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Faruk Erdem A Haber'de yeni kıdem tazminatı fiyatlarını açıkladı! Kimler tazminat alacak? İstifa eden tazminat alabilecek mi?

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Giriş: 08.01.2021 09:55
Güncelleme:08.01.2021 10:17
2021'in gelmesiyle yeni asgari ücret ve emekli maaşları belli oldu. Bir yenilik de kıdem tazminatında yapıldı. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak.
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