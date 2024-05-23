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Faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 15:46
Merkez Bankası mayıs ayında politika faizini yüzde 50 ile sabit bıraktı. Peki bu durum piyasaları nasıl etkiledi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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