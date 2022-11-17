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EYT'DEN KİMLER NASIL YARARLANACAK? Prim günü koşulları değişecek mi? Kademeli yaş mı gelecek?

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 15:39
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi aralık ayında Meclis'e sunulacak. Düzenlemeden 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Ancak akıllara atakılan bazı sorular var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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