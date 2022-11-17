17 Kasım 2022, Perşembe
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EYT'DEN KİMLER NASIL YARARLANACAK? Prim günü koşulları değişecek mi? Kademeli yaş mı gelecek?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi aralık ayında Meclis'e sunulacak. Düzenlemeden 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Ancak akıllara atakılan bazı sorular var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri anlattı.