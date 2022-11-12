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EYT Düzenlemesi Aralıkta Meclis'te

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2022 15:21
Güncelleme:12.11.2022 15:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT düzenlemesini Aralık ayı içerisinde Meclis'e sunacağız. EYT ile emekli olacak 1.5 milyon kişi var. EYT bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin'in açıklamaları ne anlama geliyor? Fazla mesai nasıl hesaplanacak? Emekliler çalışabilecek mi? EYT ile emekli olabilmek için istifa etmek mi gerekiyor? EYT ile emekli olanlar tazminat alacak mı? EYT'den emekli olanlar aynı maaşla mı işe devam edecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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