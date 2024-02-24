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Evlilik kredisine ilgi yoğu

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Giriş: 24.02.2024 11:42
Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği için 5 pilot il seçilmişti. Başvurular 15 Şubat'ta başladı. Peki şu ana kadar deprem bölgesinden kaç kişi başvuruda bulundu? A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.
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