Evlilik kredisine ilgi yoğu

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği için 5 pilot il seçilmişti. Başvurular 15 Şubat'ta başladı. Peki şu ana kadar deprem bölgesinden kaç kişi başvuruda bulundu? A Haber muhabiri Mücahit Özendi detayları aktardı.