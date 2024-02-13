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Evlilik kredisinde yaş ve gelir detayı! Başvuru şartları belli oldu

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Giriş: 13.02.2024 12:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını belirterek, "Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız." dedi.
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