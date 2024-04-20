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Ev sahiplerine "pişmanlık" düzenlemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 13:02
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik" dedi.
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